Appuntato dei Carabinieri 42enne si uccide con la pistola d’ordinanza

Roma, 17 giu 2021 – Si è consumato l’11° suicididio di un appartenente all’Arma dei Carabinieri dall’inizio dell’anno. Il terzo in una settimana.

Il tragico macabro conteggio dei morti, con una media di 2 suicidi al mese, continua nell’indifferenza di tanti. Il militare, un Appuuntato di 42 anni, si è tolto la vita sparandosi con l’arma di ordinanza.

LA RICHIESTA DI AIUTO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

ll Nuovo Sindacato Carabinieri, oltre a ricordare di avere da anni attivato il servizio di psicologia con professionisti civili, ha chiesto in nome della trasparenza, di far parte del “tavolo tecnico sui suicidi” ubicato presso il Comando Generale Arma, di cui si sconosce l’attività in corso di svolgimento o da chi è composto (Infodivise.it)

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>