Finto militare arrestato: a Verona si sarebbe intrufolato al circolo ufficiali con tutti gli onori

Roma, 17 giu 2021 – Il presunto truffatore seriale è stato arrestato a Milano, in quanto sedicente militare e pure “007”. Ma tra le tante comparsate che avrebbe portato a termine ce n’è anche una messa in scena a Verona, quando sarebbe riuscito, secondo l’Ansa, perfino ad essere ricevuto come ufficiale della Marina in un circolo ufficiali della città scaligera.

Il suo nome compare nella pagina Wikipedia dedicata al noto agente segreto Marco Mancini, e in qualità di rinviato «a giudizio» nel 2007 assieme a quest’ultimo per sequestro di persona nel caso Abu Omar.

E, come se non bastasse, pure in quella dedicata a Nicola Calipari, dove riesce ad essere presentato come funzionario «in forza al Sismi», ferito nella liberazione di Giuliana Sgrena. È anche con queste falsità “sparse” online che Guido Umberto Farinelli, il presunto truffatore seriale arrestato dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, si sarebbe costruito quella «credibilità impressionante» con la quale avrebbe raggirato forze dell’ordine e anche un politico.

