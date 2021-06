Roma, 17 giu 2021 – Festa per Salvatore Callari, Tenente dei Carabinieri in congedo, che ha servito con passione la nostra Istituzione. In occasione del suo 100esimo compleanno la famiglia dell’Arma ha voluto condividere con lui questo momento. Tanti Auguri! – Fonte: Arma dei Carabinieri.



