Marina Militare – Perché non abbiamo ancora visto This is Italian Warship, il documentario di Valentina Pellitteri?

Roma, 17 giu 2021 – Valentina Pellitteri ha deciso di portare in tribunale la Marina Militare dopo un’attesa senza risposte che va avanti da anni.

La regista siciliana, infatti, era stata invitata a bordo della portaerei Cavour nel 2013, dopo aver conseguito il diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Lo scopo era quello di realizzare il suo primo lungometraggio, documentando la vita all’interno della nave nel corso della campagna Il Sistema Paese in Movimento, il cui intento era quello di promuovere prodotti Made in Italy in Africa e Medio Oriente.

Obiettivo della giovane regista siciliana era quello di narrare una storia, non indagare o giudicare, bensì far conoscere con creatività ciò che avviene in un ambiente militarizzato. Ma, come dicevamo, a un certo punto qualcosa non va: l’insorgere delle polemiche in Parlamento fa della Pellitteri una presenza scomoda….

