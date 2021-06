Militare con prima casa in un altro comune, può avere l’agevolazione Imu anche se già ne usufruisce la moglie?

Roma, 17 giu 2021 – Io e mio marito siamo sposati in regime di separazione dei beni. Mio marito è un militare e nel mese di gennaio 2021 ha acquistato in via esclusiva una casa in un altro Comune dove ha preso la residenza per esigenze di servizio.

Io e i nostri figli risediamo in altro immobile di mia esclusiva proprietà sul quale non pago Imu beneficiando dell’esenzione come prima casa.

Chiedo se anche mio marito può usufruire dell’esenzione Imu in quanto militare in servizio effettivo.

