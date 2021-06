Il Nuovo Sindacato Carabinieri in visita al Comando Compagnia Carabinieri di Conegliano e Tenenza di Oderzo

Roma, 20 giu 2021 – Si e’ svolta a Conegliano-Oderzo il 17 giugno 2021 la visita al Comando Compagnia Carabinieri di Conegliano e Tenenza di Oderzo della delegazione composta dal Segretario Generale Massimiliano Zetti, Segretario Nazionale Davide Fabio Blandini, Capo Ufficio Medicina Legale Ciro Inguí, Segretario Regionale Veneto Gennaro Del Sorbo e Segretario Provinciale di Treviso Irene Carpanese. Questa volta nel nord est d’Italia, si sono svolti gli incontri con il Magg. Fabio Di Rezze, Ten. Ivan Lupieri e i colleghi iscritti. Sono stati affrontati molti temi che riguardano l’attività lavorativa dei nostri iscritti e nel confronto, franco e diretto, sono stati affrontati problemi di varia natura. Dall’incontro sono emerse criticità relative all’utilizzo della abrogata “riservata personale” che sostanzialmente sono inquadrabili sotto il profilo di errate convinzioni da parte degli degli uffici a stretta collaborazione della linea di Comando. Una prassi che comunque ci è stato garantito essere stata abbandonata. Sono state quindi suggerite soluzioni tese ad accelerare le pratiche inerenti la concessione dei diritti acquisiti quali permessi per il diritto allo studio, licenze, ecc.

E’ rimasta in sospeso ed è in corso di approfondimento, la mancata chiarezza sulle modalità di fruizione del vitto per i militari impegnati nel servizio di militare di servizio alla Tenenza.

Una interlocuzione molto positiva nel complesso, che ha permesso, oltre che a farci conoscere fisicamente, di palesare l’insita l’indole collaborativa del nostro Sindacato. Le visite hanno permesso di incontrare numerosi colleghi, dentro e fuori la caserma.

Un bilancio positivo di questa 2 giorni, che ha visto l’entusiasmo di tutti i nostri dirigenti sindacali ad ogni livello nel metterci la faccia, con coraggio e passione, che hanno sacrificato giorni di licenza e sottratto tempo alla famiglia per svolgere attività sindacale. Sono orgoglioso dei nostri sindacalisti.

