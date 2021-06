CORDELLA (ANPPE VVF) : BENE LA MOZIONE DI FDI ALLA REGIONE LAZIO, PER ESENZIONE TICKET VIGILI DEL FUOCO

Roma 22 giu 2021 – “Bene l’annuncio da parte di Fratelli d’Italia, dell’approvazione della mozione dell’Aula de la Pisana di eliminare il ticket sanitario per gli infortuni in servizio alle forze dell’ordine ed ai Vigili del Fuoco” è quanto dichiara Fernando Cordella Presidente ANPPE Vigili del Fuoco. “Bene l’annuncio da parte di Fratelli d’Italia, dell’approvazione della mozione dell’Aula de la Pisana di eliminare il ticket sanitario per gli infortuni in servizio alle forze dell’ordine ed ai Vigili del Fuoco” è quanto dichiara Fernando Cordella Presidente ANPPE Vigili del Fuoco.

“Eliminare il ticket sanitario per gli infortuni in servizio, è un primo passo in avanti per un vero riconoscimento per chi opera per la sicurezza e la protezione della collettività, mettendo a rischio la propria incolumità come le forze dell’ordine e i vigili del fuoco”.