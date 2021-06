Roma, 22 giu 2021 – PROSEGUONO GLI INCONTRI TRA SINDACATI PERSONALE CIVILE PA E ARAN PER DISCUTERE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21. Rimane ancora da capire come mai per il personale delle forze armate e forze di polizia tutto sembra arenato. COSA ASPETTIAMO? Intanto domani 23/6/21 ore 11.30 si svolgera’ questo nuovo incontro. Riserva di comunicare l’esito.-

