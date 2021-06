IMC: RITORNA IL FANTASMA DELL’INDICE DI MASSA CORPOREA

Roma, 23 giu 2021 – Sembra il titolo di un film dell’orrore, invece è ciò che si percepisce dai discorsi che in quest’ultimi giorni si ascoltano in alcune caserme, con l’incredulità di chi sta subendo un provvedimento che “credevamo” ancora in lavorazione.

Pare a nulla sia servito l’intervento del Ministro della Difesa il 12 novembre 2018 pro-tempore, che molto sensibile a questo problema che stava mettendo in ginocchio i militari coinvolti e le rispettive famiglie quindi, dispose la sospensione immediata di una direttiva con cui si creava una assurda disparità di trattamento all’interno delle Forze Armate accompagnando con garbo il personale verso il congedo.

Tuttavia, pare ci sia ancora chi rimane ostinatamente ancorato a vecchi protocolli, e poco importa se quelle linee guide, un tempo, sono state la tomba dei sogni di migliaia di militari! Basti pensare che, questo personale collocato in convalescenza per eccesso dei parametri di indice massa corporea, a causa dell’accumulo dei giorni di malattia, vedrà infrangere il proprio sogno, di concorrere al trasferimento, fallire l’opportunità di partecipare a concorsi per accedere a ruoli superiori e la cosa ancora più grave, rischiare di perdere il proprio lavoro.

Il S.I.A.M.O. ESERCITO vuole evidenziare l’importanza di tutela della salute psicofisica e della necessità di condurre il personale verso un processo guidato di recupero e della necessità di provvedimenti che abroghino quest’assurda disparità di trattamento fra categorie all’interno del comparto Difesa, quindi con buona pace di chi è convinto che emarginare un militare per eccesso ponderale voltando le spalle al problema, sia la soluzione, abbiamo interessato i vertici della Forza Armata affinché le autorità Militari coinvolgano anche i Sindacati ai lavori in corso per l’approvazione della nuova circolare riguardante il trattamento delle condizioni di eccesso ponderale, facendo in modo che il personale coinvolto venga salvato, da quel fantasma feroce chiamato ECCESSO PONDERALE!

SIAMO Sempre al tuo fianco!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

