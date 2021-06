Sposa accompagnata all’altare dal poliziotto che l’aiutò 23 anni fa

Roma, 23 giu 2021 – La storia di Regina – Regina vive in Italia da 23 anni e, come il suo neo-sposo, ha origini nigeriane.

Arrivata in Italia a soli 13 anni, era sola: i genitori, infatti, erano rimasti in Nigeria. È stato in un centro di accoglienza che ha conosciuto Angelo, il poliziotto destinato a restarle vicino ancora per molto tempo. Così vicino che il giorno delle nozze è stato proprio Angelo ad accompagnarla all’altare, come un padre visibilmente emozionato. Oggi la Polizia di Stato ricorda con una foto su Instagram quel giorno così indimenticabile per entrambi.

