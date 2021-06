Quanto guadagna un finanziere: importi stipendio Guardia di Finanza (le tabelle)

Roma, 26 giu 2021 – Sapere quanto guadagna un finanziere è curiosità di tutti coloro che vorrebbero entrare nella Guardia di Finanza e intraprendere una carriera nelle cosiddette Fiamme Gialle.

Parlare di stipendi nella Pubblica Amministrazione non è semplice: questi, infatti, vengono aggiornati ogni tre anni con il rinnovo del contratto. A tal proposito, il prossimo aggiornamento dovrebbe essere in programma per quest’anno e andrà a interessare il periodo 2019-2021.

Utilizziamo il condizionale perché al momento le trattative per il rinnovo del contratto, compreso quello della Guardia di Finanza, sono ancora in corso e non è detto si giunga a un accordo entro la fine dell’anno in corso.

Per capire quanto si guadagna nella Guardia di Finanza, dunque, bisogna guardare per il momento a quanto fatto con l’ultimo rinnovo di contratto, valevole per il triennio 2016-2018, con la consapevolezza che a breve ci sarà un ulteriore aumento di stipendio.

Così come per gli altri lavoratori, anche per la Guardia di Finanza la retribuzione è costituita da una parte fissa e da una accessoria e di entrambe ne parleremo in maniera approfondita nel prosieguo dell’articolo.

