IN LUGLIO 2021 SARA’ PAGATO IL F.E.S.I. PERSONALE MILITARE FORZE ARMATE?

Roma, 28 giu 2021 – PER DARE RISPOSTA AD ALCUNI QUESITI GIUNTI IN REDAZIONE, DIAMO UNA RISPOSTA PUBBLICA SULLA SITUAZIONE FESI 2020 (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali), DA PAGARE NELL’ANNO 2021.

Da informazioni reperite presso alcuni Delegati del Co.ce.r., apprendiamo che quasi sicuramente il FESI 2020 sara’ pagato come di consueto nel mese di luglio 2021. In particolare il FESI sara’ pagato in due rate, come successo anche l’anno scorso. una prima rata a luglio 2021 e l’altra sara’ pagata molto presumibilmente nel mese di settembre.

Questo e’ quanto siamo riusciti a sapere.

