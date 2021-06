SANITA’ REGIONE LAZIO: prevista l’esenzione appartenenti alle Forze dell’Ordine dal pagamento delle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale, in caso di infortuni occorsi durante il servizio ed in caso di dimissioni dal pronto soccorso in codice bianco.

Roma, 28 giu 2021 – COMUNICATO STAMPA. Il SILF Regione Lazio, apprende con soddisfazione della decisione del Consiglio Regionale Lazio di prevedere per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine l’esenzione dal pagamento delle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale, in caso di infortuni occorsi durante il servizio ed in caso di dimissioni dal pronto soccorso in codice bianco.

La mozione approvata va sicuramente in direzione di quanto richiesto per le Fiamme Gialle del Lazio in data 15 febbraio 2021, da questa stessa O.S. al Presidente Nicola Zingaretti, cui spetta ora il compito di rendere operativo nel più breve tempo possibile il provvedimento.

Si tratta, sicuramente, di una misura che trova il favore di tutti quei colleghi impiegati in servizio su strada ed ordine pubblico che si trovano, sempre più spesso, costretti a ricorrere alle cure del servizio sanitario per eventi verificatisi durante i turni di lavoro.

Il SILF del Lazio indica a tutte le Forze Politiche questa, quella dei provvedimenti normativi, come strada maestra per dimostrare vicinanza e solidarietà agli uomini ed alle donne in divisa.

SILF LAZIO



