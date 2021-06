Microclima degli ambienti di lavoro e salvaguardia della salute del personale in servizio a Cosenza. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri scrive al Comando Generale

Roma, 29 giu 2021 – SINAFI. Criticità presso la Caserma “D. Fazio” – sede del Comando Provinciale Cosenza, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, del Gruppo di Cosenza e della Stazione SAGF di Cosenza.

Al Comando Generale della Guardia di Finanza.

La scrivente Organizzazione Sindacale intende portare all’attenzione di Codesto Comando Generale le segnalazioni partecipate da numerosi iscritti in servizio presso la Caserma in oggetto indicata, in merito alle persistenti criticità presso le strutture sedi dei Comandi citati.

In particolare, dopo paziente attesa, viene segnalato il mancato avvio e funzionamento dell’impianto di climatizzazione che serve l’intera struttura, sede di 4 Reparti la cui forza organica consta di oltre duecento appartenenti al Corpo.

A nulla sono valsi, allo stato, i diversificati ed apprezzabili tentativi di intervento di riparazione, posto che, trattandosi di azioni su apparecchiature verosimilmente obsolete, analoghe criticità potrebbero persistere durante l'afosa stagione in corso e addirittura riproporsi già in quella prossima invernale.



