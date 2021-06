ARAN: NUOVA convocazione di riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Funzioni Centrali – triennio 2019/2021

Roma, 30 giu 2021 – DOMANI 1° LUGLIO ORE 11.00 SI SVOLGERA’ UN NUOVO INCONTRO TRA L’ARAN E I SINDACATI DEI LAVORATORI, AL FINE DI PROSEGUIRE LA DISCUSSIONE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO – TRIENNIO 2019/21.

L’incontro non riguarda ovviamente il personale militare o forze di polizia, ma soltanto il Comparto Funzioni Centrali/personale civile della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un ennesimo in contro per arrivare quanto prima alla firma del contratto.

Incontri che per il personale militare delle FF.AA. e Forze di polizia avvengono con molta lentezza. Sembrava che il nuovo Ministro della P.A. BRUNETTA voleva chiudere i rinnovi prima dell’estate. Ma vediamo ora che le cose sono andate diversamente. C’e’ molto da aspettare.

