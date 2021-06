Riconoscimento della legge sulla specificità per i Militari. UNA PETIZIONE LANCIATA DA ITAMIL.

Progressione economica delle carriere che riconosca l’anzianità di servizio all’apice della propria carriera per tutti i ruoli non dirigenti “Graduati e Sottufficiali”;

Legge quadro nazionale per la concessione di un ticket agevolato a tutti i militari in servizio e le rispettive famiglie per usufruire dei servizi medici specialistici ed esenzione al pagamento delle spese sanitarie e specialistiche ambulatorie in caso di infortuni occorsi durante il servizio;