Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri interviene su alcune criticità nei servizi predisposti in occasione della conferenza anti ISIS.

Roma, 2 lug 2021 – SINAFI. Servizi predisposti in occasione della conferenza anti ISIS. Al Comando Generale della Guardia di Finanza. La scrivente Organizzazione Sindacale intende portare all’attenzione delle SS.VV. Illustrissime le segnalazioni pervenuteci da numerosi iscritti (e non) in servizio al 6° e 7° NOM di Roma, concernenti l’organizzazione delle attività di servizio di vigilanza ed ordine pubblico espletate in Roma nei giorni 27, 28 e 29 giugno uu.ss., in occasione della conferenza anti ISIS.

Nello specifico è stato segnalato che la suddetta attività di servizio è stata organizzata ricorrendo alla turnazione 6/15 – 15/23 – 23/06, con cambio sul posto. Tale esigenza ha comportato, quindi, la partenza dalla sede del reparto anticipata di un’ora e il rientro dopo un’ora dalla fine del servizio.

Le segnalazioni pervenute a questa Organizzazione Sindacale sono attinenti ad una serie di questioni connesse all'aspetto organizzativo di tali attività di servizio, con particolare riferimento alla pressoché totale assenza di un minimo di beni di conforto. Seppur al personale avente titolo sia stato corrisposto il buono pasto, è stata rappresentata, infatti, la mancata previsione di sacchetti contenenti viveri o acqua, indispensabile per il personale impiegato in postazioni fisse, soprattutto nel corso delle ore più calde del turno di servizio.

