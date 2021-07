NEWS / STIPENDIO DI LUGLIO 2021, GIA’ VISIBILE SU NOIPA. Nessuna traccia del FESI

Roma, 2 lug 2021 – NOIPA HA PUBBLICATO SUL PORTALE WEB L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DI FINE LUGLIO 2021. L’importo che compare non rileva nessuna sorpresa. Il FESI che di solito e’ pagato a fine luglio, per ora non compare. Si spera in un suo pagamento con cedolino a parte a fine luglio. Infatti siamo un po’ in ritardo: il decreto con gli importi del FESI 2020, in pagamento per il 2021, e’ stato firmato dal Ministro della Difesa, soltanto il 30/6/2021.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>