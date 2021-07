Concorsi interni, per titoli ed esami e per soli titoli, a complessivi 106 posti per l’ammissione al 21° corso per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito

Roma, 3 lug 2021 – Nella sezione documenti dell’area pubblica del portale dei Concorsi on-line della Difesa, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. M_ D GMIL REG2021 0275504 del 10 giugno 2021 con cui sono stati banditi i concorsi interni, per titoli ed esami e per soli titoli, come sotto specificato:

a) concorso interno, per titoli ed esami, a 106 posti per l’ammissione al 21° corso per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito, così ripartiti:

1) 22 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell’Esercito;

2) 84 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel prosieguo Volontari in s.p.) dell’Esercito;

b) concorso interno, per titoli, a 20 posti per l’ammissione al 21° corso per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito, riservato ai Sergenti Maggiori Capo dell’Esercito.

2. I posti del concorso interno, per titoli, di cui al precedente comma 1, lettera b) non coperti per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, di cui allo stesso comma 1, lettera a) e viceversa.

3. I posti eventualmente occupati da candidati risultati vincitori delle procedure concorsuali precedenti, ai sensi del successivo articolo 14, saranno computati nel numero dei posti a concorso di cui al presente bando salva la facoltà per l’Amministrazione di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria.

SCARICA IL BANDO DI CONCORSO>>>>>

