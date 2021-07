PAGAMENTO FESI A LUGLIO / Il Centro Unico Stipendiale Interforze dello Stato Maggiore della Difesa scrive al MEF con richiesta di autorizzare il pagamento del FESI con emissione speciale nel mese di luglio 2021

Roma, 3 lug 2021 – Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali – anno 2020. Richiesta pagamento con emissione speciale nel mese di luglio 2021. Il pagamento del FESI quindi potrebbe essere pagato entro il mese. Dipende tutto dall’autorizzazione dell’ufficio preposto del Ministero dell’Economia e delle Finanze



Segue Lettera di SMD – C.U.S.I. del 1/7/2021 – Prot. 0122270.

1. Com’è ormai noto, in questo periodo dell’anno volgono a conclusione le attività di formalizzazione e registrazione del decreto ministeriale contenente i criteri per l’attribuzione del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI).

2. Le rappresentanze militari, ma anche la stessa A.D., ritengono costituisca elevato segnale di sensibilità verso la platea degli amministrati, assicurare l’erogazione delle somme dovute nel corso del mese di luglio, cosicché la corresponsione dell’emolumento possa tradursi in un concreto aiuto economico alle famiglie in un momento dell’anno nel quale è più sentita la necessità di un’integrazione al reddito.

3. Purtroppo il complesso iter approvativo non si è concluso con tempi compatibili con l’inserimento dei pagamenti nell’emissione ordinaria del mese di luglio.

4. Considerato che il provvedimento sarà formalizzato entro pochi giorni, in tempo utile per l’inserimento dei pagamenti in un’eventuale emissione dedicata da calendarizzare nel corso del mese, si chiede a codesto Ufficio di valutare la possibilità di autorizzare un’emissione speciale nella quale veicolare i pagamenti in oggetto.

5. Sotto il profilo tecnico, si rappresenta che lo scrivente ha già provveduto al caricamento sul sistema di n. 21 elenchi, che saranno validati alla riapertura delle linee.

6. In attesa di riscontro, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o precisazione

C.U.S.I. – SMD.



