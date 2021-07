MINISTERO DELLA DIFESA. CONCORSO (scad. 1 agosto 2021). Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l’anno 2021. (GU n.52 del 02-07-2021)

Roma, 4 lug 2021 – BANDITO UN NUOVO CONCORSO MARESCIALLI, PER LE TRE FORZE ARMATE (EI – AM – MM) A NOMINA DIRETTA.



Art. 1 – Generalita’.

1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei marescialli delle Forze armate:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dodici marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanita’;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di quindici capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle categorie specialisti del sistema di combattimento/ricercatori elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.);

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto, specialita’ sanita’.

La ripartizione tra le categorie/specialita’ sono indicate nelle rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso.

2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche’, dei diplomati presso le Scuole militari e degli assistiti dall’Opera…. (Continua in G.U.).



Se sei interessato, il bando completo e ufficiale lo trovi sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato – Concorsi – del 2-7-2021, cliccando qui >>>

