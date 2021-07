IVECO FORNIRA’ 500 CAMION MILITARI ALL’ESERCITO TUNISINO

Roma, 5 lug 2021 – Camion militari made in Italy per le forze armate della Tunisia. Dopo sei anni di consultazioni, il governo di Tunisi ha autorizzato l’ordine di cinquecento veicoli 4×4 e 6×6 prodotti dal gruppo industriale Iveco. A rivelare la notizia il sito specializzato AfricaIntelligence.com.

I camion destinati all’esercito saranno del tipo “Eurocargo” (4×4) e “Trakker” (6×6); in passato IVECO aveva già fornito alle forze speciali del paese nordafricano i vicoli tattici blindati multiruolo “Lince”.

Per la commessa del valore di 62,4 milioni di dollari il ministero della Difesa tunisino ha ottenuto un prestito dal gruppo bancario francese BNP Paribas, presente in Italia con BNL (Banca Nazionale del Lavoro). BNP Paribas è stato l’unico istituto di credito internazionale che ha risposto alla richiesta di finanziamento da parte della Tunisia. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Commissione bilancio del parlamento, Haykel Mekki, il prestito “a condizioni vantaggiose” non meglio specificate dovrà essere onorato dallo stato tunisino entro dieci anni…..

CONTINUA A LEGGERE SU africa-express.info>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>