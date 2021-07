NEWS ARTICOLO 54 PER UN MIGLIORE RICALCOLO DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE CON LO STATUS DI MILITARE. Info nota Arma Carabinieri-CNA

Roma, 5 lug 2021 – L’AMMINISTRAZIONE DIFESA (FF.AA. e CC) APPLICHERA’ L’ART. 54 AL SOLO PERSONALE MILITARE E CARABINIERI CHE SONO GIA’, O CHE SARANNO POI, NELLA POSIZIONE DI AUSILIARIA. Per il resto del personale che passa direttamente, o che si trova gia’, nella gestione pensione INPS, il ricalcolo NON sara’ effettuato dalla Difesa. In questo ultimo caso il ricalcolo sara’ effettuato dall’INPS secondo le modalita’ e i tempi che ancora non si conoscono.

SEGUE NOTA INFORMATIVA ARMA DEI CARABINIERI del 5/7/2021

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>