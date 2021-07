Stipendio Forze Armate: doppio pagamento a luglio

Roma, 6 lug 2021 – Articolo a cura del portale forzeitaliane.it – È previsto un cedolino straordinario a luglio 2021 per le Forze Armate per il pagamento FESI 2020: vediamo chi ne ha diritto e come verrà pagato. A dare la notizia è il Ministero della Difesa e la novità riguarda il mese di luglio 2021: è stata ufficializzata la data per il pagamento del FESI 2020, ossia il Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali per le Forze Armate italiane. L’articolo completo lo puoi leggere sul portale forzeitaliane.it – clicca qui >>>



.