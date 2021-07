GIOVEDI 8/7 nuova convocazione di riunione per la prosecuzione della trattativa per il rinnovo contrattuale del CCNL del personale comparto Funzioni Centrali – triennio 2019/2021

Roma, 7 lug 2021 – PERSONALE STATALE. Prosecuzione trattativa rinnovo contrattuale CCNL comparto Funzioni Centrali – triennio 2019/2021. Il nuovo incontro tra Sindacati e Agenzia ARAN e’ previsto per domani pomeriggio giovedi’ 8/7/2021 ore 14.30.

Non c’e’ ombra di dubbio che ormai per la firma dei contratti dei militari, poliziotti e altri dipendenti dello Stato si va verso l’autunno. Neanche il nuovo Ministro della Funzione Pubblica Prof. Renato BRUNETTA e’ riuscito ad accorciare i tempi e firmare i contratti prima dell’estate. Se andiamo avanti con questa tempistica va a finire che entriamo anche nella nuova vigenza del prossimo contratto triennio 2022/24.

Purtroppo non ‘e’ molto rispetto per chi lavora. I contratti andrebbero approvati prima della scadenza e resi operativi dal primo giorno di vigenza del nuovo contratto, che in questo caso sarebbe avvenuto il 1° gennaio 2019. Soldi persi e dimenticati.

