RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO. Riapertura del tavolo delle trattative. PERSONALE COMPARTO DIFESA/SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Roma, 8 lug 2021 – Francesco Gentile, Delegato Cocer Interforze. Apprendo dalle dichiarazioni del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che nella giornata di ieri, 7 luglio, si sono riuniti in video collegamento il suddetto ministro (Pubblica amministrazione), insieme ai ministri Marta Cartabia (Giustizia), Daniele Franco (Economia), Lorenzo Guerini (Difesa) e Luciana Lamorgese (Interno) per sciogliere gli ultimi nodi sul rinnovo del contratto dei comparti “Difesa e sicurezza” e “Soccorso pubblico”.

Si legge nella nota stampa che “dopo l’incontro dello scorso 14 maggio è stata predisposta un’ipotesi di emendamento al decreto legge “sostegni bis” per autorizzare lo stanziamento di ulteriori risorse per il rifinanziamento dei contratti che, insieme al cambio di destinazione di 50 milioni di euro, già finalizzati dall’ultima legge di bilancio alle indennità per i servizi esterni e per quelli operativi fuori sede del personale dei comparti, consentirà di garantire un incremento retributivo a regime di circa il 4,25%, comprensivo della cosiddetta “specificità”.”

Alla luce delle novità, il tavolo per i rinnovi contrattuali dei comparti sarà riconvocato entro dieci giorni.

Tale decisione è la dimostrazione del lavoro arduo e sinergico svolto fino ad ora dalla Rappresentanza Militare, dai Sindacati e dalle Amministrazioni.

Esprimo piena soddisfazione per la volontà di convocare, nuovamente, il tavolo delle trattative in tempi rapidi, in modo da affrontare nell’immediato tutte le problematiche, normative ed economiche, ferme dal lontano 2008 e per le quali il personale nutre grandi speranze . Gli sforzi che il Governo sta dimostrando potranno avere il giusto merito solo se associati ad un adeguato riconoscimento dei peculiari compiti del Comparto Difesa e Sicurezza.

Auspico, come già anticipato dal Ministro Brunetta, che in questa tornata contrattuale il personale militare possa vedere riconosciuta la propria specificità.

Roma, 8 luglio 2021

Francesco Gentile

Delegato Cocer Interforze

