Inaugurato il circuito off road per i mezzi dell’Esercito italiano

Roma, 10 lug 2021 – Nei giorni scorsi nei pressi dello stabilimento Merlo (Cuneo) è stato inaugurato il circuito off road, messo a disposizione dell’Esercito italiano da parte dell’azienda metalmeccanica per attività di formazione e di addestramento alla guida di mezzi fuoristrada.

L’iniziativa rappresenta un tassello importante del progetto “Sinergia Dinamica”, per la collaborazione tra il gruppo Merlo e l’Esercito.

Giuseppe Sgueglia, comandante del 2° Reggimento Alpini, ha sottolineato l’importanza e la positività della collaborazione tra pubblico e privato per la creazione di nuove opportunità impensabili in passato.

“Si tratta di un punto di arrivo importante – ha detto il patron del gruppo, Amilcare Merlo – in un’organizzazione che ha radici profonde e guarda al bene del nostro Paese. Non è soltanto l’inaugurazione di un circuito, ma il frutto di un lavoro di lungo periodo e con obiettivi molto nobili, con la formazione sul territorio di nostri militari che poi vanno all’estero a dare un contributo a Paesi in difficoltà”. (FONTE>>>>>).

GUARDA IL VIDEO>>>>>

