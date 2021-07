Russia, brevettato paracadute per cani

Roma, 10 lug 2021 – La società Technodinamika Holding, che fa parte della Rostec State Corporation, ha sviluppato un sistema di paracadute per cani: aiuterà una persona ad atterrare rapidamente con un cane di servizio in aree difficili da raggiungere.

Il nuovo sistema dovrebbe essere reso operativo entro la fine del 2021. Nel filmato diffuso da Rostec, aviolanci di prova dimostrano il meccanismo della nuova invenzione – il sistema di sospensione è progettato per far atterrare un paracadutista e un cane di qualsiasi razza che pesa fino a 45 kg.

Ha l’aspetto di un robusto gilet e fissa saldamente la spina dorsale dell’animale all’uomo. Prima del salto il cane è addestrato – non è alimentato e non abbeverato per qualche tempo prima del volo, ha detto il pilota collaudatore Yury Mironov. Alexei Kozin – il capo progettista di Tekhnodinamika per gli schemi di paracadute – ha specificato che dopo il lancio, il cane si comporta “adeguatamente e normalmente”, e dopo l’atterraggio è pronto ad eseguire i compiti assegnatigli.

“Quando il paracadute gira a sinistra, a destra, il cane osserva attentamente l’ambiente circostante. Anche da un’altezza di 3 mila metri già vede la Terra. Si pensava che non potessero vedere così lontano.

Infatti, hanno qualche pensiero e iniziano a muovere le zampe, cercando l’atterraggio”, ha detto il paracadutista Andrei Toporkov. Kozin nota che se i test saranno completati quest’anno, il sistema sarà adottato dal ministero della Difesa (FONTE>>>>>).

