Sonar ELAC per i nuovi U212 NFS della Marina Militare

Roma, 10 lug 2021 – L’azienda tedesca ELAC SONAR GmbH ha ricevuto un contratto da parte di Leonardo S.p.A. per la fornitura dei sonar per i due nuovi U212 Near Future Submarine (NFS) destinati alla Marina Militare.

Il contratto copre la consegna dei sistemi di prova, addestramento e servizi tecnici associati nonchè l’opzione per ulteriori due sonar.

Il lavoro inizierà immediatamente e sarà completato nel 2030. Il valore del contratto è di 49 milioni di euro.

Il progetto è un’evoluzione del programma U212A, condotto in collaborazione con i tedeschi di thyssenkrupp Marine Systems, che ha portato alla realizzazione di 4 sottomarini per l’Italia – “Todaro”, “Scirè”, “Venuti” e “Romei”, consegnati da Fincantieri tra il 2006 e il 2017 – e di 6 per la Germania. Secondo le analisi più accreditate questi battelli a propulsione air independent, per il loro contenuto tecnologico, hanno spostato gli equilibri dal dopoguerra tra unità nucleari e convenzionali.

Il programma U212NFS, che prevede le prime due consegne nel 2027 e nel 2029, risponde alla necessità di garantire adeguate capacità di sorveglianza e di controllo degli spazi subacquei, considerati i complessi scenari operativi che caratterizzeranno il futuro delle operazioni nel settore underwater e l’approssimarsi del termine della vita operativa delle 4 unità della classe “Sauro” attualmente in servizio.

Servirà inoltre a preservare e incrementare lo strategico e innovativo know-how industriale maturato da Fincantieri e a consolidare il vantaggio tecnologico conseguito dall’azienda e dalla filiera, perché sarà potenziata la presenza a bordo di componentistica sviluppata dall’industria nazionale (FONTE>>>>>).

