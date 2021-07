Roma, 12 lug 2021 – Dolore e cordoglio per la morte in un incidente stradale sulla statale Cisa di Giuseppe Cameo, sottufficiale di Marina, 40 anni.

Appassionato di motociclismo, stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto in un punto particolarmente noto ai motociclisti.

Il sottufficiale è caduto rovinosamente a terra ed è morto per le ferite riportate nel terribile impatto (FONTE>>>>>).

