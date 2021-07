RINNOVO TRIENNIO ECONOMICO: sono 923 giorni senza CONTRATTO per le Donne e gli Uomini in divisa. SI LAVORA per partire da una base di 134 euro lordi mensili medi!

Roma, 12 lug 2021 – News sul rinnovo contrattuale. DAL PORTALE WEB DEL SINDACATO DI POLIZIA SILP-CGIL. Continua l’azione di pressione della Federazione Silp Cgil – Uil Polizia per il rinnovo del Contratto di lavoro. Ormai siamo a luglio e non possiamo in alcun modo permetterci ulteriori ritardi. Per questo abbiamo chiesto e ribadito con forza al Dipartimento della P.S. la necessità di far ripartire il tavolo di contrattazione e possiamo dire con buona certezza che la nuova convocazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Nel contempo, dopo i nostri solleciti, si muove anche la politica per quel che riguarda la fondamentale questione delle risorse, ad oggi insufficienti: un emendamento al decreto “sostegni bis”, infatti, dovrebbe portare nuovi appostamenti, riconoscendo la specificità e permettendo di partire da una base di 134 euro lordi mensili medi di aumento. (Silp-CGIL).

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>