Spari durante i festeggiamenti per l’Italia: poliziotto ferito all’addome

Roma, 12 lug 2021 – Un agente di Polizia del commissariato di Secondigliano (NA) è stato ferito nella notte da colpi di pistola all’addome.

La sparatoria è stata registrata in Corso Garibaldi, a Napoli. L’agente, ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini, ha subito un intervento chirurgico ma non risulta essere in pericolo di vita. Ferito anche l’aggressore, la cui posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti.

Notte di follia a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo di calcio. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata una notte apocalittica per le poche ambulanze in servizio nel territorio della Asl Napoli 1 (13 attive su 17). Si sono registrate 2 persone con ferite d’arma da fuoco a Corso Garibaldi e diversi accoltellati.

“Festeggiamenti senza alcun rispetto delle regole di distanziamento tantomeno di obbligo di mascherina all’aperto, insomma la zona lungomare/ centro storico si è trasformata in una bolgia di persone ammassate le une sulle altre sotto l’effetto dei fumi dell’alcool.

