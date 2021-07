LA MISSIONE MILITARE IN AFGHANISTAN E’ TERMINATA. AL RIENTRO NESSUNA ACCOGLIENZA PUBBLICA AL CONTINGENTE. Meglio farla passare sotto tono anziche’ esaltare il lavoro svolto dai nostri militari?

Roma, 13 lug 2021 – TRANQUILLI, NON SI SONO MICA DIMENTICATI DI ORGANIZZARE UNA ACCOGLIENZA IN POMPA MAGNA. HANNO SOLO DECISO DI NON FARE NULLA, PERCHE’ TUTTI SANNO CHE SIAMO RIENTRATI, O NO? Amore di Patria, Missioni di Pace, Italia Solidale. Oggi piu’ che mai sembrano soltanto semplici parole di circostanza. Nel momento in cui si torna a casa meglio stare zitti che suscitare inutili fastidi a qualche parte politica e opinione pubblica orientata che mal digerisce i militari e le missioni internazionali?

