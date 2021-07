Le Forze dell’Ordine italiane equipaggiate con i Taser X2 di Axon. Saranno forniti in dotazione alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

Roma, 13 lug 2021 – SERVIZIO A CURA DELLA REDAZIONE LARANEWS.IT. Axon, leader globale nelle tecnologie connesse per le Forze dell’Ordine, ha annunciato oggi (13 luglio) di essersi aggiudicata la gara nazionale per la fornitura di dispositivi a conduzione elettrica (CED) Taser alle Forze dell’Ordine italiane. A seguito della firma del contratto, durante questo mese di luglio ben 4.482 dispositivi TASER X2 saranno forniti in dotazione alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

