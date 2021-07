Roma, 13 lug 2021 – COME ANTICIPATO DALL’ON. PROF. RENATO BRUNETTA – MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA -, PER IL GIORNO 20 LUGLIO 2021, ORE 10,00, E’ PREVISTO UN NUOVO INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA, PER RIPRENDERE LA DISCUSSIONE SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO, ORMAI SCADUTO DAL 2018.

Si spera che sia la volta buona? Di seguito la lettera ufficiale di convocazione.

