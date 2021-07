Concorso 120 Commissari Polizia Penitenziaria 2021

non aver compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (12 Agosto 2021). Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che concorre per la riserva di posti dedicata.

aver conseguito, presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante in una delle seguenti classi di laurea:

– classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01)

– classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia (LM-56)

– classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62)

– classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63)

– classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77)

– classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S)

– classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia (64/S)

– classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S)

– classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S)

– classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S)

– classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

In Caso di diploma di laurea rilasciato da una Università della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di cui sopra.