Ipotesi avvento di un governo militare in caso di caduta di Draghi? L’articolo di un giornalista

Roma, 30 lug 2021 – Il giornalista Massimiliano Sorgi su La Stampa ipotizza l’avvento di un governo militare in caso di caduta di Draghi e il web insorge.

L’ipotesi di un Governo militare che potrebbe nascere in caso di caduta dell’attuale esecutivo guidato da Mario Draghi ha suscitato uno stuolo di polemiche e commenti indignati sui social network. Tutto nasce da un editoriale pubblicato su La Stampa a firma di Marcello Sorgi, in cui appunto si parla della possibilità, talmente remota da essere sostanzialmente impossibile, dell’instaurazione di un governo militare in Italia per gestire in modo più efficiente la pandemia di Covid-19, che ha ripreso vigore con l’arrivo della variante Delta.

