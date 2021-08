Promozione al grado superiore dei Marescialli Capo, ruolo Marescialli dell’Esercito, compresi nell’aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2019 (1^, 2^ e 3^ valutazione).

Roma, 25 ago 2021 – Si comunica che, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0350264 in data 30 luglio 2021, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 6 agosto 2021 al numero 8717, è stata disposta la promozione di 67 Marescialli Capo dell’Esercito, appartenenti al ruolo Marescialli, valutati per la prima volta, rappresentanti il primo terzo dei Marescialli Capo iscritti nel quadro di avanzamento formato per il 2019, e sono promossi al grado di Primo Maresciallo, in ordine di ruolo, con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’articolo 1273, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, prendendo posto in ruolo come indicato sulla circolare di PERSOMIL.

Circolare che per motivi di privacy non possiamo pubblicare qui ma che la trovate presso i vs. comandi o sul portale intranet dell’Esercito.

