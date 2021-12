Roma, 9 dic 2021 – Pubblicato il Bando 2021 del Concorso, per titoli ed esami, per 24 Sottotenenti in servizio permanente effettivo del Ruolo Normale – Comparto Speciale della Guardia di Finanza.

POSTI A CONCORSO Il Concorso Interno Sottotenenti Guardia di Finanza 2021 Ruolo Normale mette a disposizione 24 posti, così ripartiti: a) 12 posti destinati agli appartenenti al ruolo ispettori del Corpo che rivestano il grado di maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado b) 12 posti destinati agli appartenenti al Corpo, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti. REQUISITI DEL CONCORSO Possono partecipare al Concorso Interno 24 Sottotenenti Guardia di Finanza 2021 Ruolo Normale – Comparto Speciale gli appartenenti al Corpo in servizio permanente che: abbiano, alla data del 1° gennaio 2021, compiuto il 30° e non superato il giorno di compimento del 45° anno di età, ossia siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1976 e il 1° gennaio 1991, estremi inclusi

siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i partecipanti ai posti sopraindicati con la lettera a), di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale per i partecipanti ai posti sopraindicati con la lettera b)

abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “superiore alla media” o equivalente

non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna Gli altri requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso DOMANDA AL CONCORSO La domanda di partecipazione al Concorso Interno 24 Sottotenenti Guardia di Finanza 2021 Ruolo Normale – Comparto Speciale può essere presentata entro le ore 12 del 3 Gennaio 2022 seguendo la procedura online disponibile all’interno del Portale dei Concorsi Online della Guardia di Finanza ed esplicitata sul Bando di Concorso.