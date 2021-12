Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 12 Marescialli in servizio permanente da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito con la Specializzazione Sanità per l’anno 2021, con incarico principale/posizione organica di Infermiere indetto con Decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0294026 del 22 giugno 2021.

Roma, 10 dic 2021 – È stata approvata la graduatoria di merito per incarico principale/posizione organica Infermiere, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 Marescialli in servizio permanente da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito con la Specializzazione Sanità, indetto con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 0294026 del 22 giugno 2021 citato nelle premesse.



Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi artt. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente

