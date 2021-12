Immissione nei ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il 2021, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Roma, 10 dic 2021 – CIRCOLARE DIRETTORE PERSOMIL PROT. 527994 DEL 02-12-2021.

1. GENERALITA’

a. La presente circolare, emanata ai sensi del Decreto Ministeriale 23 aprile 2015, disciplina gli aspetti procedurali per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) dell’Esercito, per il 2021, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in rafferma biennale, reclutati ai sensi dell’articolo 704, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche. Tale immissione è effettuata, nei limiti dei posti disponibili indicati nella colonna 2 degli allegati A, A1, A2, alla presente circolare sulla base di apposite graduatorie redatte a seguito della valutazione dei titoli richiamati al successivo paragrafo 9.

b. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare la presente immissione, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste per le immissioni dei vincitori nei ruoli dei VSP, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx

c. Nel caso in cui l’Amministrazione emani provvedimenti in linea con quanto previsto dal precedente sottopara b., non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

LA CIRCOLARE COMPLETA CONTINUA QUI >>>



.