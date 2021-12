IL COVID-19 A DISTANZA DI DUE ANNI UCCIDE ANCORA. Ad oggi l’unica cosa giusta da fare per ridurre questo rischio e’ quella di VACCINARSI / LA NOTIZIA: Non era vaccinata, hostess muore a 32 anni di miocardite da Covid: l’altra sera l’ultimo abbraccio col marito anch’egli positivo

Roma, 11 dic 2021 – NON SI PUO’ SAPERE COME PUO’ REAGIRE L’INFEZIONE DA COVID-19 DENTRO IL NOSTRO CORPO. OGNUNO HA IL SUO PERCORSO CHE PER I PIU’ SI RISOLVE BENE, MA PER ALCUNI PRENDE ALTRE STRADE, E NON SEMPRE SI TRATTA DI PERSONE GIA’ MALATE.



Segue articolo da repubblica.it

Non aveva patologie pregresse: tre sincopi all’improvviso, poi il tampone in ospedale. Trasferita da Aosta a Torino, è spirata dopo 13 giorni in rianimazione. Lascia un figlio di due anni.

Non ce l’ha fatta la donna ricoverata da 13 giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Giovanni Bosco, a Torino, con una grave miocardite provocata dal Covid. La donna, 32 anni, valdostana, era risultata positiva dopo un tampone fatto in pronto soccorso all’ospedale Parini di Aosta dove si era presentata per tre episodi di sincope. Aveva deciso di non vaccinarsi. È morta questa ieri mattina. QUESTA NOTIZIA CONTINUA QUI >>>

.