SIULM-CARABINIERI: noi sempre dalla parte della legalita’. EMERGENZA SANITARIA E VACCINI: Nell’Arma dei Carabinieri non può esserci spazio alcuno per posizioni che si pongono in contrasto con il dettato costituzionale e con le leggi dello Stato.

Roma, 14 dic 2021 – COMUNICATO STAMPA. Riceviamo e pubblichiamo dal SIULM-CARABINIERI. Dopo avere ascoltato le dichiarazioni rilasciate da un esponente di un sindacato Carabinieri nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda su un network nazionale, i segretari del SIULM carabinieri prendono nettamente le distanze dalle posizioni espresse da questo sindacalista che definire incaute e avventate è dire poco.

Troviamo francamente molto grave che un rappresentante dei lavoratori si prenda la libertà di criticare leggi dello Stato dal pulpito di una trasmissione televisiva mettendo in discussione la legittimità di misure come l’obbligo vaccinale e il Greenpass che in questo momento andrebbero invece difese, spiegate e promosse nell’interesse nazionale.

Spiace rilevare come invece sia stato proprio un appartenente al comparto Difesa e sicurezza a soffiare sul fuoco del conflitto sociale aumentando sentimenti come incertezza e paura.

La stragrande maggioranza dei Carabinieri, così come gli appartenenti a GdF, Polizia e Forze Armate, ha assolto correttamente al dovere morale e civile di vaccinarsi rispettando così anche il giuramento prestato di osservare la Costituzione e le leggi e rispettare le Istituzioni.

Nell’Arma dei Carabinieri non può esserci spazio alcuno per posizioni che si pongono in contrasto con il dettato costituzionale e con le leggi dello Stato.

Chi cerca visibilità e protagonismo anche tra i sindacati militari cavalcando l’onda no-vax e le proteste sociali dimostra assoluta irresponsabilità e mancanza di senso dello Stato in un momento di ripresa della pandemia che dovrebbe vederci tutti compatti e schierati dalla stessa parte contro teoremi inattendibili e rischiosi per la salute pubblica.

In questo momento c’è una sola cosa da fare e intendiamo ribadirla con forza e intransigenza: occorre rispettare le leggi e le regole su vaccinazioni e Greenpass.

Amedeo Di Tillo – segretario regionale SIULM Calabria

Valerio Basciani – direttivo nazionale SIULM

Giacinto Cundari – direttivo nazionale SIULM

Michele Gigante – segretario regionale SIULM Lazio

Antonio Pagano – segretario regionale SIULM Basilicata