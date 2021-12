RINNOVO CONTRATTO LAVORO 2019/21 / Nell’attesa della firma del contratto, che ormai sta diventando una “barzelletta” RIPUBBLICHIAMO le TRE BOZZE dei contratti: FF/AA – FF/PP  ord. civile – FF/PP ord. militare.

Roma, 19 dic 2021 – ORMAI TUTTE LE PREVISIONE CIRCA LA DEFINITIVA FIRMA DEL RINNOVO DEL CONTRATTO 2019/21 SONO STATE SUPERATE E NON RISPETTATE. Cosa dire, si spera che a questo punto sia firmato o questa settimana entrante o comunque entro il 31/12/2021. Diversamente entriamo nella vigenza del prossimo contratto di lavoro 2022/24, con due contratti da rinnovare. E’ assurdo, lo sappiamo, ma i tempi della politica sembrano non coincidere con i nostri diritti. Come non coincidono le nostre attese sull’importo esiguo che sara’ riconosciuto. Cifre che vanno da un minimo di 60 euro a un massimo di circa 112 euro lordi mese.

Il Ministro della Funzione Pubblica Renato BRUNETTA ha piu’ volte rese note delle date sulla firma del contratto 2019/21. Ora possiamo consocere l’ultima data esatta in cui il tutto sara’ firmato?

MA apprendiamo in queste ore che: La crisi non è uguale per tutti: in piena emergenza, scatta l’aumento per gli europarlamentari. Gli onorevoli di Bruxelles hanno infatti ottenuto proprio in queste ore un aumento dei rimborsi di oltre il 4%, in modo da adeguare le indennità di cui già godevano alla crescita del costo della vita. TROVI TUTTO QUI >>>

QUI PUOI VISIONARE LE TRE BOZZE DEI CONTRATTI IN FASE DI DISCUSSIONE E FIRMA

DA PAGINA 1 DEL FILE PDF, clicca qui per prelevare il file >>>

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019–2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

DA PAGINA 29 DEL FILE PDF, clicca qui per prelevare il file >>>

IPOTESI DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019–2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.

DA PAGINA 55 DEL FILE PDF, clicca qui per prelevare il file >>>

IPOTESI DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.LVO 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019–2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE.

