Chi muore oggi di COVID-19? Soprattutto i non vaccinati, se si considera l’incidenza sulla popolazione, cioè l’unico dato che ha senso guardare per capire i decessi

Roma, 24 dic 2021 – da ilpost.it – VACCINARSI RIMANE ANCORA UNA DELLE SOLUZIONI PER COMBATTERE LA MALATTIA DA COVID. Come mostra il grafico, se si guarda all'incidenza sulla popolazione, in tutte le fasce di età la stragrande maggioranza dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi da COVID-19 riguarda persone che non si erano vaccinate. È un dato che ci dice qualcosa che sappiamo già: cioè che il completamento del ciclo vaccinale (quindi le due dosi) riduce significativamente il rischio di ammalarsi gravemente di COVID-19; e che il richiamo (cioè la terza dose) ha un ulteriore effetto in questo senso, soprattutto contro la variante omicron. Per i non vaccinati, i rischi sono enormemente maggiori.

