FORZE ARMATE / Dalle operazioni internazionali alla lotta al Covid: il 2021 dell’Esercito

Roma, 26 dic 2021 – da ilgiornale.it – Per tutto il 2021 l’Esercito ha continuato a impiegare circa settemila soldati italiani sul territorio nazionale in favore dei cittadini e delle Istituzioni locali.

Il 2021 è ormai agli sgoccioli e anche per l’Esercito Italiano è arrivato il momento di tirare le somme dell’anno appena trascorso. Il Generale di Corpo d’Armata, Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ha fatto visita ad alcuni tra gli uomini e donne della Forza Armata in servizio durante le festività nelle operazioni nazionali e nei servizi presidiari istituzionali su Roma, ringraziando per l’operato svolto a tutela della collettività.

Un anno intenso

Nel corso di tutto il 2021, l'Esercito ha impiegato circa 7.000 soldati italiani sul territorio nazionale in favore dei cittadini e delle Istituzioni locali. In oltre 50 provincie italiane, infatti, stanno proseguendo senza sosta le attività di concorso alle Forze dell'Ordine, dal contrasto alle attività criminali sino alla prevenzione di possibili attacchi terroristici.



