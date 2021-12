Proroga scadenze relative all’assegno per il nucleo familiare

Roma, 29 dic 2021 – Dal portale web dell’Associazione ASPMI. Con riferimento al messaggio n. 125 del 13 dicembre 2021, “Applicazione misure previste dalla legge delega n. 46 del 1° aprile 2021”, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, si segnala che saranno effettuate da Centro le attività di proroga sulle tabelle e sugli amministrati relative all’assegno per nucleo familiare. (Tabelle in circolare allegata).

Inoltre, NOIPA ha comunicato che, sulla rata di gennaio 2022 per tutti gli amministrati che hanno avuto in godimento fino al 31 dicembre 2021 l’assegno per nucleo familiare e la maggiorazione prevista dall’art. 5 del D.L. 79/2021, verrà effettuata da Centro la proroga della scadenza al 28 febbraio 2022. Il comunicato continua qui >>>



.