Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria. Secondo aggiornamento alla direttiva. CRCOALRE SMD

Roma, 2 gen 2022 – Entro la fine della settimana entrante tutti i militari, poliziotti e vigili del fuoco dovranno essere vaccinati per lavorare (salvo alcuni particolari casi giustificati e previsti dalla direttiva). Infatti sta per scadere il termine dei 20 giorni dall’invito a vaccinarsi comunicato al personale NO-VAX da copvid-19. Il personale che non sara’ vaccinato sara’ immediatamente sospeso, senza sanzioni disciplinari o penali, manterra’ comunque il psoto di lavoro, ma rimarra’ senza stipendio o altre forme di sostentamento economico, fino a quando non si vaccinerà. Chi decide proprio di non vaccinarsi mai, rimarra’ sospeso fino a quando sarà in vigore l’obbligo vaccinale per tale personale.



Il periodo di sospensione non vale poi come anzianita’ di servizio per il diritto a pensione, per la maturazione di automatismi stipendiali, ecc.ecc..



SEGUE NUOVA CIRCOLARE DI SMD DEL 27-12-2021. Con la lettera cui si fa seguito in riferimento b. è stato diramato l’aggiornamento alla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa intesa a disciplinare le novelle introdotte nell’ordinamento con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e

sociali”.