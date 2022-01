Cesena, 38enne No vax muore di Covid: aveva tentato cure “fai da te”

Roma, 4 gen 2022 – A VOLTE C’E’ DA CHIEDERSI SE ALCUNI NO-VAX DA COVID SONO NELLE CONDIZIONI DI CAPIRE LA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE SANITARIA.

L’uomo avrebbe contratto il virus a novembre, prendendo la decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe.

Un 38enne non vaccinato è morto di Covid il primo gennaio all’ospedale Bufalini di Cesena. Da una prima parziale ricostruzione del caso, riportata dal Resto del Carino, è emerso che l’uomo avrebbe tentato cure “fai da te” a casa prima di arrivare in ospedale in condizioni già serie.

Sulla vicenda la Ausl mantiene il più stretto riserbo, confermando solo la mancata vaccinazione. L’uomo, residente a Forlì, avrebbe contratto il virus a novembre, prendendo la decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe, “fai da te”.

La sua situazione clinica sarebbe andata gradualmente peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, ai primi di dicembre, all’ospedale di Forlì. Il suo quadro clinico, pur non presentando, a quanto risulta, particolari patologie pregresse, è apparso subito molto compromesso da complicanze polmonari. Il personale sanitario ha tentato ogni terapia possibile ma le condizioni dell’uomo sono peggiorate.

Alcuni giorni fa è stato disposto il suo trasferimento d'urgenza al reparto di terapia intensiva dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove, nonostante il prodigarsi dei medici, l'uomo è deceduto.

