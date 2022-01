Gli idonei ma non vincitori del 20º concorso del Ruolo Speciale dell’ Esercito scrivono al Capo di Stato Maggiore della Difesa

Roma, 5 gen 2022 – Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, siamo gli idonei non vincitori del 20º concorso del Ruolo Speciale dell’ Esercito e Le scriviamo in merito alla risposta fornita all’interrogazione parlamentare dell’Onorevole Aiello riguardante il nostro bando concorsuale.

Vorremmo evidenziare che nel testo della risposta viene richiamato il triennio finanziario 2018/2020; nessun cenno invece all’anno finanziario 2021, nel quale non tutti i posti autorizzati dallo Stato Maggiore della Difesa sono stati avviati a una procedura concorsuale (vds. Concorso per soli titoli per 25 Ufficiali del Ruolo Speciale riservato ai Luogotenenti).

L’art. 642, comma 1, let. c. del C.O.M, prevede la possibilità di un ampliamento dei posti messi a concorso, fermo restando il limite dei posti autorizzati (risorse finanziarie previste).

Vengono anche citate le legittime aspettative del personale che raggiunge i requisiti di partecipazione al concorso, ma cosa dovrebbero dire i concorrenti che rincorrono il buon esito di questo bando concorsuale da 3 anni? Che in piena pandemia ed in zona rossa hanno viaggiato mettendo a repentaglio la propria salute e quella dei propri cari per inseguire un sogno?

E poi prendendo in considerazione la pandemia: nessuno può garantire che il bando di concorso 2022 venga pubblicato e che la procedura concorsuale giunga a completamento: potremmo infatti incorrere in nuove restrizioni, lock down, che ne impedirebbero il regolare svolgimento, comportando un ulteriore accumulo di posti per Ufficiali del Ruolo Speciale autorizzati dallo Stato Maggiore della Difesa ma non utilizzati dalla Forza Armata.

Le chiediamo quindi, Ammiraglio di considerare un possibile ampliamento delle graduatorie del concorso in questione, tenendo in considerazione le risorse finanziarie disponibili e anche lo sforzo che è stato chiesto ai militari concorrenti di questo bando che dura da 3 anni.

Mai nella storia ci sono stati così tanti idonei fuori graduatoria perchè mai vi è stata una pandemia che ha caratterizzato questa situazione.

Siamo fiduciosi nella sua disponibilità a poter valutare la nostra situazione, le saranno sempre riconoscenti, uomini e donne delle Forze Armate che inseguono un sogno e per ora lo vedono barricato da un muro, non per le incapacità in quanto tutto idonei con voti straordinariamente più alti ma dall’unicità del periodo storico che ha diminuito concorsi e posti al bando per questo concorso.